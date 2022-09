Игры, похожие на The Sims: шесть лучших симуляторов жизни

Серия The Sims, несмотря на свой культовый статус, до сих пор не имеет ни единого прямого конкурента: никто так и не смог повторить формулу успеха, благодаря которой франшиза стала живой легендой. Впрочем, это не означает, что среди множества игр не найдется ни одной близкой ей по духу. Если вам хочется попробовать что-то свежее, но похожее на The Sims, мы подготовили подборку отличных опций.

The Sims Medieval (Windows, iOS)

Если хочется чего-то похожего на The Sims, но в то же время нового, то долго искать подходящий вариант не придется: спин-офф The Sims Medieval неплохо разнообразит привычный геймплей. Как можно догадаться по названию, игра переносит симуляцию повседневной жизни в Средневековье, где игроку предстоит позаботиться о благополучии одного из обитателей вымышленного королевства — от короля до придворного шпиона, волшебника или рыцаря. Medieval не требует тщательно следить за потребностями вашего подопечного, но взамен предлагает множество других механик: каждая профессия предполагает свой набор заданий, которые предстоит выполнять, путешествуя по королевству.

My Time at Sandrock (Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

My Time at Sandrock еще только вышла в ранний доступ Steam, но уже за несколько месяцев после релиза заслужила тысячи положительных отзывов от игроков. Этот симулятор жизни предлагает обустроить собственную мастерскую в городке под названием Песчаное Взгорье, который расположен посреди пустыни. Чтобы восстановить инфраструктуру и вдохнуть в милый городок новую жизнь, игроку предстоит совершенствовать свою фабрику, собирать ресурсы, исследовать новые технологии и общаться с местными жителями — каждый из них имеет свою историю. На данный момент игра пока еще далека от релизной версии, но даже тот контент, который она уже предлагает, способен затянуть надолго.

Cozy Grove (Windows, iOS, PS4, Xbox One, Xbox Series)

Не любите напрягаться? Предпочитаете часик-два поиграть во что-нибудь перед сном или после работы? Загляните в Cozy Grove — милейший, нарисованный от руки симулятор жизни, где маленький скаут занимается обустройством острова с приведениями. Чтобы вернуть живописному местечку краски, главный герой должен помочь потерянным призракам обрести покой — и попутно ловить рыбу, собирать животных, создавать украшения для острова и заниматься миллионом других вещей. Cozy Grove во многом ориентируется на идеи серии Animal Crossing: время на острове привязано к реальному, так что игра отлично подходит для коротких, расслабляющих сессий.

Stardew Valley (Windows, PS4, Xbox One, iOS, Android, Switch)

Конечно же, мы не забыли про Stardew Valley: подборка хороших симуляторов жизни просто не может обойтись без заслуженного упоминания инди-хита ConcernedApe. Игра предлагает с нуля построить собственное уютное хозяйство в маленьком городке, где постоянно что-то происходит: что ни день — то чей-то день рождения, фестиваль или еще какое-нибудь событие. Параллельно игроку предстоит позаботиться об огороде, построить ферму, исследовать окрестности и возможно даже завести семью. Иными словами, в Stardew Valley можно заниматься чем душе угодно: если вам нравится планировать дома в The Sims, то и здесь вы найдете, где развернуться.

House Flipper (Windows, PS4, Xbox One, iOS, Android, Switch)

Кстати о домах. House Flipper — практически идеальная игра для всех, кто любит часами настраивать интерьеры виртуальных жилищ. Она целиком посвящена ремонту, отделке и продаже самых разных домов: от маленьких домишек до внушительных особняков. Игрок собственными руками красит стены, моет окна, шпатлюет стены, расставляет мебель и меняет планировку — а потом продает восстановленное жилище, получает деньги и отправляется на поиски следующей работы. House Flipper может показаться не слишком захватывающей, но методичный процесс реставрации каждого дома способен увлечь на много часов.

Wobbledogs (Windows)

Наконец, Wobbledogs — самая необычная игра сегодняшней подборки. Представьте, что питомцы в «Тамагочи» менялись бы прямо у вас на глазах в зависимости от того, чем вы их кормите. Wobbledogs предлагает игроку заботиться о милых, словно вылепленных из пластилина собаках, вот только каждая из них крайне скрупулезно проработана как биологический организм — включая возможные мутации. Летающие собаки, рыбы-собаки, длинные собаки, короткие собаки, короткие собаки с длинными ногами, длинные собаки с короткими ногами… Зверинец получается эксцентричным, но невероятно обаятельным.