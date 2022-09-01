Игры, похожие на CS:GO: шесть лучших шутеров от первого лица

Counter-Strike: Global Offensive уже много лет удерживает престижный статус соревновательного шутера номер один, но каждый год разработчики всех калибров пытаются выдвинуть собственного претендента на трон. Немногие из них добиваются успеха, но это вовсе не означает, что они не заслуживают внимания. Мы собрали скромную подборку шутеров от первого лица, которые стоит попробовать, если вам нравится CS:GO.

Фото: Focus Entertainment Focus Entertainment

Valorant

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Если говорить об альтернативах Counter-Strike: Global Offensive, то Valorant — самый популярный претендент на титул главного многопользовательского шутера. Многие пытались повторить формулу CS:GO, но никто не смог сделать это настолько же грамотно, при этом разбавив привычную структуру геймплея собственными идеями. Valorant лишь внешне напоминает геройские шутеры, вроде Overwatch. На самом деле это хладнокровное, напряженное тактическое соревнование, где уникальные способности персонажей — такой же предмет экипировки, как оружие.

Riot Games

Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege — наглядное доказательство того, что даже самый провальный проект может восстать из пепла, если механики, лежащие в основе игры, проработаны до мелочей. Благодаря стараниям разработчиков неудавшийся на релизе тактический шутер Ubisoft стал одной из самых популярных игр в жанре. Детальный дизайн карт, разрушаемое окружение и оперативники со множеством необычных способностей делают каждый матч непредсказуемым, а каждое противостояние — битвой не только рефлексов, но и умов.

Ubisoft

Splitgate

Splitgate не совсем вписывается в ряды подражателей CS:GO, но, тем не менее, игра заслуживает внимания, если вам нравятся высокоскоростные перестрелки и хитрые тактические многоходовки. Критики часто называют проект гибридом Halo и культовой головоломки Portal: все потому, что любой игрок может открывать на карте двусторонние порталы. Через них можно не только обойти противника с фланга, но и, например, просматривать слепые углы или буквально стрелять себе за спину. Этот маленький нюанс невероятно разнообразит игровой процесс и заставляет мыслить совсем иначе — не так, как большинство прочих шутеров.

1047 Games

Insurgency: Sandstorm

Если вы предпочитаете что-то чуть более реалистичное и приземленное, то, возможно, есть смысл присмотреться к Insurgency: Sandstorm — напряженной тактике, где командная работа и слаженные действия важнее реакции. В плане механик игра частично заимствует идеи Battlefield: оружие и снаряжение зависит от класса бойца, так что грамотная координация состава команды и знание экипировки помогут выиграть сражение еще до того, как прозвучит первый выстрел. Отдельного упоминания заслуживают ночные бои. Без ПНВ или хоть какого-то источника освещения в темноте совершенно ничего не разглядеть, хотя за каждым углом может поджидать опасность. К тому же, Insurgency: Sandstorm радует наличием кооперативных PvE-режимов для тех, кто не хочет бросаться в соревновательные матчи.

Focus Entertainment

Squad

Squad начала жизнь как Project Reality — фанатский мод для Battlefield 2, который превращал игру в реалистичный милитари-шутер. Но позднее это начинание выросло в полноценный самостоятельный проект, который сейчас может смело составить конкуренцию той же Arma 3. Squad посвящена масштабным сражениям в формате 50 на 50: когда на поле боя сталкиваются целые армии, в бой идет реальная военная техника, снаряжение, оружие, боевые подразделения и, конечно же, тактика. Победы не достичь без грамотной организации, инфраструктуры, возведения фортификаций и других нюансов, которым редко находится место в современных шутерах.

Offworld Industries

Halo Infinite

Наконец, Halo Infinite далека от приземленного boots-on-the-ground геймплея CS:GO, однако между титанами жанра шутеров достаточно много общего, чтобы поклонники одной игры могли заинтересоваться другой. Halo Infinite подкупает разнообразием режимов игры, карт, стилей игры и высоким потолком навыка, который позволяет долго совершенствовать свои умения — но все равно частенько открывать для себя что-то новое. Разработчиков можно сколько угодно критиковать за слабую пост-релизную поддержку игры, но в одном им нельзя не отдать должное: базовые механики и геймплей Halo Infinite — без пяти минут образцовые для жанра.