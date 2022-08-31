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1 час назад

Фанат создаёт ремастер Silent Hill 2 на Unreal Engine 5

Чемпионат.com

Silent Hill 2 в 2001 году задала высочайшую планку в жанре игровых психологических хорроров. Игра также подарила миру Пирамидоголового — одного из самых узнаваемых, ужасающих и загадочных игровых персонажей в истории.

Фанат создаёт ремастер Silent Hill 2 на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно стало известно, что ютубер под ником Silent сейчас занимается созданием неофициального ремастера Silent Hill 2. В работе он использует ассеты оригинальной игры, перенося их на Unreal Engine 5. Автор применяет современные методы разработки — в игре будут трассировка лучей, динамические тени, реалистичное освещение и вид от первого и третьего лица.

Silent не назвал точную дату выхода своего проекта.

На грядущей выставке Tokyo Game Show 2022 компания Konami презентует более 30 новых игр. Аудиторию привлёк отдельный анонс, который намечен на 16 сентября. В этот день издатель пообещал представить новую игру во «всемирно любимой серии». Есть вероятность, что это новая Silent Hill.

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