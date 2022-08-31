Фанат создаёт ремастер Silent Hill 2 на Unreal Engine 5

Silent Hill 2 в 2001 году задала высочайшую планку в жанре игровых психологических хорроров. Игра также подарила миру Пирамидоголового — одного из самых узнаваемых, ужасающих и загадочных игровых персонажей в истории.

Недавно стало известно, что ютубер под ником Silent сейчас занимается созданием неофициального ремастера Silent Hill 2. В работе он использует ассеты оригинальной игры, перенося их на Unreal Engine 5. Автор применяет современные методы разработки — в игре будут трассировка лучей, динамические тени, реалистичное освещение и вид от первого и третьего лица.

Silent не назвал точную дату выхода своего проекта.