Стало известно, когда в World of Tanks вернут чаты

В новом ролике разработчики World of Tanks сообщили геймерам радостную новость. Стало известно, что 1 сентября в многопользовательской онлайн-игре про танки вновь включат игровые чаты и редактирование клановых атрибутов на RU-серверах.
«Танкисты» положительно восприняли появившуюся информацию. Однако некоторые уверены, что из-за этого будет большое количество межнациональных конфликтов в чатах.
Надеюсь, что русских не будут посылать на концерт Кобзона.
Теперь в чатах только про сало и будут говорить.
Наконец-то! Любимая игра возрождается, и есть повод вернуться в родной ангар!
Напомним, что чаты в World of Tanks были недоступны на протяжении шести месяцев.