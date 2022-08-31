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58 минут назад

В World of Tanks включат чат — и вот когда это случится

Cq.ru

В новом ролике разработчики World of Tanks сообщили геймерам радостную новость. Стало известно, что 1 сентября в многопользовательской онлайн-игре про танки вновь включат игровые чаты и редактирование клановых атрибутов на RU-серверах.

Стало известно, когда в World of Tanks вернут чаты
Фото: Cq.ruCq.ru

«Танкисты» положительно восприняли появившуюся информацию. Однако некоторые уверены, что из-за этого будет большое количество межнациональных конфликтов в чатах.

Надеюсь, что русских не будут посылать на концерт Кобзона.

Теперь в чатах только про сало и будут говорить.

Наконец-то! Любимая игра возрождается, и есть повод вернуться в родной ангар!

Напомним, что чаты в World of Tanks были недоступны на протяжении шести месяцев.

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