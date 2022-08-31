Названа самая популярная игра у россиян

Игровая площадка VK Play ко Дню знаний опросила россиян и выяснила их отношение к видеоиграм в детстве, а также составила топ игр в школьном возрасте. В онлайн-опросе, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru», приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет по всей России.
Так, большинство россиян (80%) играли в видеоигры в детстве и подростковом возрасте: 30% из них проводили за этим занятием много времени, а 51% — хотели бы играть больше. 63% опрошенных рассказали о нейтральном отношении их родителей к играм, 13% — о положительном. Почти все участники исследования (93%) заявили, что не будут запрещать своим детям играть в видеоигры.
При этом 39% респондентов имели коллекцию игра на CD — каждый десятый до сих пор покупает и пользуется ими. 16% до сих пор хранят диски, треть отдали знакомым, а 6% — передали в качестве благотворительности.
Самой популярной игрой у россиян оказалась серия GTA — 25%, затем идет Call of Duty (16%), третье место разделили Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа» — по 14% соответственно. В топ-5 вошли The Sims (13%) и Warcraft (12%). Другие популярные игры у россиян в детстве — «Герои меча и магии», «Казаки» и «Аллоды Онлайн». При этом почти каждый пятый опрошенный до сих пор играет в игры, в которые играл в детстве и считает их нестареющей классикой.