Названа самая популярная игра у россиян

Игровая площадка VK Play ко Дню знаний опросила россиян и выяснила их отношение к видеоиграм в детстве, а также составила топ игр в школьном возрасте. В онлайн-опросе, который оказался в распоряжении «Газеты.Ru», приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет по всей России.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Так, большинство россиян (80%) играли в видеоигры в детстве и подростковом возрасте: 30% из них проводили за этим занятием много времени, а 51% — хотели бы играть больше. 63% опрошенных рассказали о нейтральном отношении их родителей к играм, 13% — о положительном. Почти все участники исследования (93%) заявили, что не будут запрещать своим детям играть в видеоигры.

При этом 39% респондентов имели коллекцию игра на CD — каждый десятый до сих пор покупает и пользуется ими. 16% до сих пор хранят диски, треть отдали знакомым, а 6% — передали в качестве благотворительности.