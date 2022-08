Названа самая популярная игра у россиян

Самой популярной игрой у россиян оказалась серия GTA — 25%, затем идет Call of Duty (16%), третье место разделили Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа» — по 14% соответственно. В топ-5 вошли The Sims (13%) и Warcraft (12%). Другие популярные игры у россиян в детстве — «Герои меча и магии», «Казаки» и «Аллоды Онлайн». При этом почти каждый пятый опрошенный до сих пор играет в игры, в которые играл в детстве и считает их нестареющей классикой.