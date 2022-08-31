Для Dota 2 вышел важный патч

В ночь на 31 августа компания Valve выпустила балансный патч 7.32b для игры Dota 2. Разработчики исправили ряд ошибок, возникших после выхода обновления 7.32, а также скорректировали способности и характеристики нескольких персонажей.

В частности, 7.32b исправил баги, которые появились в Dota 2 после ввода нового бонуса для Centaur Warrunner, а также несколько других способностей персонажей Io, Spirit Breaker и Venomancer. Помимо этого, были скорректированы данные таких предметов, как Bracer, Wraith Band и Urn of Shadows.

Авторы Dota 2 также внесли правки в таланты более чем 20 героев — среди них оказались Batrider, Dazzle, Phantom Assassin Primal Beast и многие другие. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.