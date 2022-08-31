В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
12 минут назад

В Dota 2 вышел патч 7.32b. Обновление исправило баги и баланс многих персонажей

Чемпионат.com

В ночь на 31 августа компания Valve выпустила балансный патч 7.32b для игры Dota 2. Разработчики исправили ряд ошибок, возникших после выхода обновления 7.32, а также скорректировали способности и характеристики нескольких персонажей.

Для Dota 2 вышел важный патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В частности, 7.32b исправил баги, которые появились в Dota 2 после ввода нового бонуса для Centaur Warrunner, а также несколько других способностей персонажей Io, Spirit Breaker и Venomancer. Помимо этого, были скорректированы данные таких предметов, как Bracer, Wraith Band и Urn of Shadows.

Авторы Dota 2 также внесли правки в таланты более чем 20 героев — среди них оказались Batrider, Dazzle, Phantom Assassin Primal Beast и многие другие. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.

Основной патч 7.32 вышел утром 24 августа. В обновлении были переработаны или заменены десятки бонусов от Aghanim's Scepter, в том числе для Doom, Enchantress и Beastmaster.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители