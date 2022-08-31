В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
57 минут назад

Раскрыты бесплатные игры, которые получат подписчики PS Plus в сентябре

Чемпионат.comиещё 1

Это уже традиция — на сайте Dealabs вновь раскрыли игры, которые бесплатно получат подписчики PlayStation Plus в сентябре. Если верить информации, геймеры смогут поиграть в Need for Speed Heat, Toem и Granblue Fantasy: Versus.

Названы бесплатные игры PS Plus в сентябре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Need for Speed Heat (PS4)

Оценки критиков — 74 балла. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.

Need for Speed Heat вышла в 2019 году и стала 24-й игрой во франшизе. Игра получила в основном смешанные отзывы как от критиков, так и от геймеров. Проект ругали за вторичность, плохую физику автомобилей и обильное количество багов.

Toem (PS5)

Оценки критиков — 80 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.

Toem — это стильная адвенчура, выпущенная шведской студией Something We Made и получившая награду BAFTA за лучший дебют в 2022 году. В тайтле необходимо фотографировать окружающий персонажа мир и знакомиться с различными персонажами.

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Оценки критиков — 78 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 6,5 балла.

Этот яркий и стильный файтинг с большим количеством персонажей вышел в 2020 году и собрал смешанные отзывы от журналистов и простых игроков.

Подборка будет доступна с 6 сентября по 4 октября. Официально Sony раскроет её сегодня вечером.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители