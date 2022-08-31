Китайский гигант NetEase купил создателей Fahrenheit:, Heavy Rain и Detroit: Become Human

Quantic Dream станет первой европейской студией NetEase Games. Она продолжит создавать высококачественные AAA-игры для игроков по всему миру и издавать проекты сторонних разработчиков.

До поглощения NetEase владела неконтрольной долей акций Quantic Dream, которые она приобрела ещё в 2019 годуНапомним, что в настоящий момент Quantic Dream занимается созданием Star Wars Eclipse. Студия также опровергла предположения о трудностях с наймом сотрудников и релизе игры в 2027 или 2028 году.