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13 минут назад

Китайский гигант NetEase купил Quantic Dream

Игромания.руиещё 1

Китайская компания NetEase приобрела 100% акций Quantic Dream, создателей Fahrenheit: Indigo Prophecy, Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

Китайский гигант NetEase купил создателей Fahrenheit:, Heavy Rain и Detroit: Become Human
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Quantic Dream станет первой европейской студией NetEase Games. Она продолжит создавать высококачественные AAA-игры для игроков по всему миру и издавать проекты сторонних разработчиков.

Сообщается, что Quantic Dream сохранит независимость в отношении собственной редакционной линии, художественного направления своих проектов и управления студией.

До поглощения NetEase владела неконтрольной долей акций Quantic Dream, которые она приобрела ещё в 2019 годуНапомним, что в настоящий момент Quantic Dream занимается созданием Star Wars Eclipse. Студия также опровергла предположения о трудностях с наймом сотрудников и релизе игры в 2027 или 2028 году.

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