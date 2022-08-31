Разработчики Atomic Heart показали, что войдет в "коллекционку"

Разработчики Atomic Heart из российской студии Mundfish показали большую модель робота, который станет одним из боссов игры. Также, как утверждается, она войдёт в состав коллекционного издания шутера.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В небольшом ролике можно увидеть модель робота. Она действительно впечатляет проработкой деталей и своим размером. В сообществе Atomic Heart отметили, что, скорее всего, коллекционное издание будет очень дорогое.

Действие проекта развернётся в СССР 50-х годов, где главный герой, агент КГБ, будет вынужден сражаться с восставшими машинами и выжить.