В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
35 минут назад

В коллекционку Atomic Heart войдёт огромная модель робота из игры

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики Atomic Heart из российской студии Mundfish показали большую модель робота, который станет одним из боссов игры. Также, как утверждается, она войдёт в состав коллекционного издания шутера.

Разработчики Atomic Heart показали, что войдет в "коллекционку"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В небольшом ролике можно увидеть модель робота. Она действительно впечатляет проработкой деталей и своим размером. В сообществе Atomic Heart отметили, что, скорее всего, коллекционное издание будет очень дорогое.

Действие проекта развернётся в СССР 50-х годов, где главный герой, агент КГБ, будет вынужден сражаться с восставшими машинами и выжить.

Atomic Heart должна выйти на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One до конца 2022 года. Шутер также пополнит библиотеку Game Pass в день релиза. Точная дата релиза станет известна позже.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители