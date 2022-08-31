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19 минут назад

Разработчики War Thunder представили новую карту «Прадеш»

MMO13

Многопользовательский военный шутер War Thunder в ближайшем обновлении получит новую карту под названием «Прадеш». Она предназначена для смешанных боев и выполнена по мотивам пейзажей предгорья Гималаев.

Разработчики War Thunder представили новую карту
Фото: MMO13MMO13

Свежая карта будет одной из самых больших в игре. Детализированная зона танковых боёв составит приблизительно 3x3 км, а полный размер локации для самолётов и вертолётов 128x128 км. Игроки смогут повоевать на травяных холмах, поросших лесом скалах и заливных лугах с кустарниковыми равнинами.

Ранее разработчики обмолвились, что в ближайшем большом обновлении также появится танк Skink в качестве новой британской ЗСУ IV ранга, китайский истребитель танков HJ-9 VI ранга, лёгкий крейсер СССР «Михаил Кутузов» V ранга, средний германский танк III ранга VK 30.02 (M), система пожаротушения двигателей авиации и многое другое. Даты выхода у крупного патча пока нет.

Игры,Михаил Кутузов,
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