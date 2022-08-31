Разработчики War Thunder представили новую карту

Многопользовательский военный шутер War Thunder в ближайшем обновлении получит новую карту под названием «Прадеш». Она предназначена для смешанных боев и выполнена по мотивам пейзажей предгорья Гималаев.

Фото: MMO13 MMO13

Свежая карта будет одной из самых больших в игре. Детализированная зона танковых боёв составит приблизительно 3x3 км, а полный размер локации для самолётов и вертолётов 128x128 км. Игроки смогут повоевать на травяных холмах, поросших лесом скалах и заливных лугах с кустарниковыми равнинами.