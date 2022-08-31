В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
32 минуты назад

Появились детали боевой системы и свежие скриншоты God of War Ragnarok

Чемпионат.comиещё 4

Sony начинает потихоньку рекламировать God of War Ragnarok — игра стала главной темой свежего номера издания Game Informer, а разработчики поделились новыми скриншотами и деталями.

Появились детали боевой системы и свежие скриншоты God of War Ragnarok
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ведущие дизайнеры боевой системы Михир Шет и Денни Йех рассказали о боях в игре. По их словам, в основе боёвки лежит одна философия — Кратос как бы «играет со своей добычей». Разработчики отметили, что им хотелось создать увлекательные системы, чтобы заинтересовать игроков и сделать геймплей разнообразным.

И когда мы посмотрели на сражения в прошлой игре, мы подумали: «Мы можем продвинуться дальше, мы можем найти новые игрушки и способы игры с врагами». В основном мы руководствовались этим.

На примере одной фишки авторы рассказали о её применении. В God of War при нажатии на геймпаде кнопки с треугольником к Кратосу возвращался топор Левиафан, если его не было в руках. Если был, то ничего не происходило и, по сути, кнопка оставалась бесполезной. В Ragnarok разработчики исправили это и теперь при нажатии будет выполнена фирменная атака оружием. У Левиафана это будет удар льдом, а использование Клинков Хаоса позволит применять огонь.

Свежие скриншоты

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

Ещё Шет и Йех подтвердили, что каждый бой будет напряжённым, а противники будут становиться смертоноснее по мере прохождения игры. Авторы пообещали, что настоящие любители хардкорного геймплея точно оценят Ragnarok по достоинству. Обновления получат и щиты, поскольку в Ragnarok их будет несколько со своими уникальными свойствами.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители