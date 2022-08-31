Появились детали боевой системы и свежие скриншоты God of War Ragnarok

Ведущие дизайнеры боевой системы Михир Шет и Денни Йех рассказали о боях в игре. По их словам, в основе боёвки лежит одна философия — Кратос как бы «играет со своей добычей». Разработчики отметили, что им хотелось создать увлекательные системы, чтобы заинтересовать игроков и сделать геймплей разнообразным.

И когда мы посмотрели на сражения в прошлой игре, мы подумали: «Мы можем продвинуться дальше, мы можем найти новые игрушки и способы игры с врагами». В основном мы руководствовались этим.

На примере одной фишки авторы рассказали о её применении. В God of War при нажатии на геймпаде кнопки с треугольником к Кратосу возвращался топор Левиафан, если его не было в руках. Если был, то ничего не происходило и, по сути, кнопка оставалась бесполезной. В Ragnarok разработчики исправили это и теперь при нажатии будет выполнена фирменная атака оружием. У Левиафана это будет удар льдом, а использование Клинков Хаоса позволит применять огонь.