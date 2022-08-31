Бумыч отказался от места в новой команде

Была идея — сделать хайповую команду. Мы Бумычу писали, но он не захотел. Он тогда трек записывал. Как делили бы с ним обязанности капитана? Да ничего страшного, я могу на всех ролях играть. Просто нам нужен был опорник, а он хороший опорник на бумаге. Я бы подстроился, там не тяжело… Возможно, он, конечно, не был заинтересован: прыжок из NAVI в BenchedHeroes так себе звучит.