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1 час назад

Глобальная стратегия Victoria&nbsp;3 выйдет&nbsp;25 октября

Игромания.ру

Paradox Interactive объявила, что глобальная стратегия Victoria 3 выйдет на PC менее чем через два месяца, 25 октября — игра появится в том числе в PC Game Pass.

Названа дата выхода третьей части культовой стратегии Victoria
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Историческая стратегия предложит игрокам возглавить одно из многочисленных государств, крупных или зависимых и небольших, в 1836 году — причём стартовое положение страны будет в целом соответствовать реалиям того времени.

Нам предстоит заниматься внутренней и внешней политикой: реформировать своё правительство, внедрять институты, лавировать между политическими силами, стремясь сохранить власть и увеличить доходы, в том числе развивая внутреннее производство, а также исследовать технологии, вести торговлю с другими странами, заключать союзы и, если захочется, вести войны и расширять свою территорию. И всё это в течение века, до 1936 года.

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