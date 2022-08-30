Названа дата выхода третьей части культовой стратегии Victoria

Paradox Interactive объявила, что глобальная стратегия Victoria 3 выйдет на PC менее чем через два месяца, 25 октября — игра появится в том числе в PC Game Pass.

Историческая стратегия предложит игрокам возглавить одно из многочисленных государств, крупных или зависимых и небольших, в 1836 году — причём стартовое положение страны будет в целом соответствовать реалиям того времени.

Нам предстоит заниматься внутренней и внешней политикой: реформировать своё правительство, внедрять институты, лавировать между политическими силами, стремясь сохранить власть и увеличить доходы, в том числе развивая внутреннее производство, а также исследовать технологии, вести торговлю с другими странами, заключать союзы и, если захочется, вести войны и расширять свою территорию. И всё это в течение века, до 1936 года.