Новая Assassin's Creed вернётся к истокам

Перед скорым анонсом новых Assassin's Creed появляется всё больше утечек грядущих проектов. Очередной порцией поделился французский блогер j0nathan. Позже часть сведений опроверг репортёр Джейсон Шрайер.

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В целом ничего кардинально нового репортёр Bloomberg не подтвердил, лишь акцентировав внимание, что грядущая игра действительно вернётся к истокам франшизы — к тому, за что полюбили уже классические игры серии. Скорее всего, это означает отказ от уровней, диалоговой системы и больший упор на скрытность.

По данным блогера, Ubisoft также готовится включить ремейк первой Assassin's Creed в состав сезонного пропуска, хотя как раз в этом Шрайер сомневается. Вдобавок журналист опроверг, что в игре будет больше одного города.

По данным j0nathan, игра в итоге будет называться Assassin's Creed Mirage.