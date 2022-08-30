FIFA 23 случайно активировалась за месяц до выхода

За месяц до релиза FIFA 23 для Electronic Arts произошла настоящая катастрофа. Судя по всему, из-за ошибки сотрудников компании пользователи на Xbox One смогли запустить проект 30 августа — за месяц до официального релиза. Фанаты тут же начали публиковать изображения в социальных сетях, на которых показали главное меню и другие элементы интерфейса.