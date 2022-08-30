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1 час назад

FIFA 23 запустили за месяц до выхода

Чемпионат.com

За месяц до релиза FIFA 23 для Electronic Arts произошла настоящая катастрофа. Судя по всему, из-за ошибки сотрудников компании пользователи на Xbox One смогли запустить проект 30 августа — за месяц до официального релиза. Фанаты тут же начали публиковать изображения в социальных сетях, на которых показали главное меню и другие элементы интерфейса.

FIFA 23 случайно активировалась за месяц до выхода
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также фанатам удалось узнать композиции для саундтрека и сыграть первые матчи. Некоторые пользователи отмечают, что FIFA 23 действительно заметно отличается от прошлой версии даже на прошлом поколении консолей.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

На момент публикации заметки EA не комментировала инцидент. Скорее всего, разработчики закроют доступ к игре счастливчикам до официального выхода — 30 сентября.

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