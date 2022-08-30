Во Франции поставили памятник Assassin's Creed

Фигура ассасина расположена рядом со штаб-квартирой Ubisoft в парижском муниципалитете Монтрей. Не совсем понятно, из какого материала сделан Эцио. Это явно не бронза, а скорее полимерный пластик. Детализацией статуя мастера-ассасина также не блещет, хотя героя все же легко узнать.