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1 час назад

Во Франции поставили памятник герою одной из лучших частей Assassin's Creed

Cq.ru

Французская компания Ubisoft воздвигла памятник Эцио Аудиторе, главному герою Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood и Assassin’s Creed: Revelations.

Во Франции поставили памятник Assassin's Creed
Фото: Cq.ruCq.ru

Во Франции поставили памятник герою одной из лучших частей Assassins Creed

Cq.ru

Фигура ассасина расположена рядом со штаб-квартирой Ubisoft в парижском муниципалитете Монтрей. Не совсем понятно, из какого материала сделан Эцио. Это явно не бронза, а скорее полимерный пластик. Детализацией статуя мастера-ассасина также не блещет, хотя героя все же легко узнать.

Ранее Ubisoft объявила о выпуске ограниченной партии виски к 15-летию франшизы Assassin's Creed. Алкогольный напиток изготовит винокурня Tennessee Legend, а появиться в продаже он должен в начале сентября этого года.

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