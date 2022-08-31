Konami может представить новый Silent Hill

Konami объявила об участии в выставке Tokyo Game Show 2022. Японская компания покажет свыше 30 игр, но больше всего внимание привлекает загадочный анонс, который состоится 16 сентября. В 15:30 по местному времени издательство представит новую игру во «всемирно любимой серии». Что именно подразумевается под этим выражением, неизвестно.

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Фанаты тут же принялись обсуждать новые части Metal Gear Solid, Silent Hill и Castlevania, однако всё может быть куда проще. Konami известна своим «воскрешением классики» для игровых автоматов «Патинко», так что рано радоваться здесь не стоит. Помимо загадочной игры, издатель представит будущее футбольного симулятора eFootball 2023 и многих других игр. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.