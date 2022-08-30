Появились изображения консоли Logitech и Tencent

В сети появились изображения портативной консоли для облачного гейминга от Logitech и Tencent, которая, похоже, работает на Adnroid.
На одном из фото можно увидеть логотипы Xbox Cloud Gaming, Steam, NVidia GeForce Now и других программ вроде YouTube и Google Chrome. При этом о технических характеристиках новинки пока ничего не сообщалось. Многие пользователи сети отметили, что устройство напоминает Nintendo Switch.
В особенности ассоциации относительно последнего возникли из-за расположения и внешнего вида отдельных кнопок и других элементов консоли. Релиз платформы намечен на этот год, однако о примерной дате выхода и цене пока тоже ничего не сообщали.