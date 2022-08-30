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56 минут назад

В сети появились изображения портативной консоли от Logitech и Tencent

Игромания.ру

В сети появились изображения портативной консоли для облачного гейминга от Logitech и Tencent, которая, похоже, работает на Adnroid.

Появились изображения консоли Logitech и Tencent
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На одном из фото можно увидеть логотипы Xbox Cloud Gaming, Steam, NVidia GeForce Now и других программ вроде YouTube и Google Chrome. При этом о технических характеристиках новинки пока ничего не сообщалось. Многие пользователи сети отметили, что устройство напоминает Nintendo Switch.

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В особенности ассоциации относительно последнего возникли из-за расположения и внешнего вида отдельных кнопок и других элементов консоли. Релиз платформы намечен на этот год, однако о примерной дате выхода и цене пока тоже ничего не сообщали.

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