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1 час назад

AMD показала первую видеокарту поколения Radeon RX 7000

Ferra.ruиещё 1

Во время официального анонса процессоров Ryzen 7000 генеральный директор AMD Лиза Су продемонстрировала грядущую видеокарту Radeon 7000.

AMD показала первую видеокарту поколения Radeon RX 7000
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дизайн новой видеокарты выдержан в чёрной цветовой гамме, аналогично Radeon RX 6950XT. По тизерному изображению не ясно, какая именно модель показана, но понятно, что это устройство высокого класса, учитывая толщину.

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Во время демонстрации генеральный директор AMD подтвердила, что Radeon 7000 в настоящее время тестируется в лабораториях AMD, и его производительность выглядит «совершенно замечательной». Она также добавила, что новая архитектура обеспечит прирост производительности на ватт на 50% по сравнению с RDNA2.

По слухам, флагманская модель новой серии AMD Radeon RX 7000 оснащена графическим процессором Navi 31 с 12 288 потоковыми процессорами и до 24 ГБ памяти GDDR6. Компания не сообщила дату запуска новой линейки, но Лиза Су заверила, что новая архитектура будет готова в конце этого года.

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