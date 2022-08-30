AMD показала первую видеокарту поколения Radeon RX 7000

Во время официального анонса процессоров Ryzen 7000 генеральный директор AMD Лиза Су продемонстрировала грядущую видеокарту Radeon 7000.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Дизайн новой видеокарты выдержан в чёрной цветовой гамме, аналогично Radeon RX 6950XT. По тизерному изображению не ясно, какая именно модель показана, но понятно, что это устройство высокого класса, учитывая толщину.

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Во время демонстрации генеральный директор AMD подтвердила, что Radeon 7000 в настоящее время тестируется в лабораториях AMD, и его производительность выглядит «совершенно замечательной». Она также добавила, что новая архитектура обеспечит прирост производительности на ватт на 50% по сравнению с RDNA2.