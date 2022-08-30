Новый сезон Battlefield 2042 привлек много игроков

У Battlefield 2042 есть реальный шанс исправить катастрофический релиз. Уже на старте первого сезона в июне было заметно, что интерес аудитории возвращается, а с сегодняшним запуском второго сезона это стало совсем очевидно.

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За три часа с момента начала второго сезона пиковый онлайн шутера в Steam уже превысил 16,7 тыс. человек — это больше пикового онлайна Battlefield 2042 за весь первый сезон (15 тыс.). Причём сейчас показатели только увеличиваются, а на выходных наверняка вырастут ещё.

Отзывы об игре также улучшаются: за последний месяц уже 50% из них были положительными. Общий рейтинг всё ещё «в основном отрицательный», но он постепенно увеличивается. Сейчас 29% положительных обзоров.