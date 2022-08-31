Во что поиграть на телефоне: лучшие мобильные игры августа

Август плавно подходит к концу — пришла пора взглянуть, чем в этом месяце порадовали разработчики мобильных игр. Конечно, во второй половине месяца все внимание на себя оттянуло открытие выставки Gamescom, но в мире мобильного геймера тоже произошли интересные события. Мы собрали лучшие релизы месяца в один список.

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Card Crawl Adventures — любопытный гибрид roguelike и колодостроя, стилизованный под фэнтезийную настольную игру, которой увлекаются завсегдатаи магических таверн. Перед каждой партией вы составляете колоду, куда входят предметы экипировки, волшебные артефакты, заклинания, случайные встречи и противники, а затем раскладываете их, как пасьянс, и пытаетесь проложить самый эффективный путь по игровому полю. Неглупые механики и симпатичный визуальный дизайн делают Card Crawl Adventures отличным таймкиллером.

Arnold Rauers

Маленькое, безмерно очаровательное приключение о жизнерадостной лягушке, которая отправилась на поиски душистых трав для чаепития вместе с друзьями. Для этого ей предстоит исследовать уютный лес, познакомиться с его обитателями и помочь им, чтобы заполучить самый ароматный чай. Прохождение Teacup займет от силы пару часов, но приятная графика и милый сюжет надолго поднимаю настроение.

Whitethorn Games

Tower of Fantasy явно претендует на трон мега-популярной Genshin Impact, и пока можно сказать, что авторы однозначно сделали мощную заявку на успех. Зрелищный экшен, множество интересных персонажей, интригующий сеттинг, открытый мир, динамичная боевая система… Злые языки называют проект жалкой копией Genshin Impact, но, на самом деле, в этом нет ничего плохого. Tower of Fantasy смотрится неплохой альтернативной для тех, кто предпочитает научную фантастику — лишь бы дальнейшие контентные обновления не подвели.

Level Infinite

Спустя почти десять лет после релиза один из главных инди-хитов современности наконец добрался до Android, хотя версия игры для iOS вышла еще в 2017 году. Papers, Please посвящена монотонным трудовым будням сотрудника паспортного контроля, который работает на границе тоталитарного государства. Игра всего-то и просит, что проверять документы и ставить штампы, но при этом рассказывает крайне человечную историю о том, как мало значат дела государственной важности для простых людей. Впрочем, Papers, Please способна развлечь и без сюжета — сам по себе геймплей настолько необычный, что его до сих пор никто не смог хотя бы повторить.

3909

Наконец, последняя августовская новинка — это экстремальный велосимулятор Descenders, посвященный высокоскоростным спускам по процедурно-сгенерированным трассам. Из-за реалистичной физической модели каждая кочка и трамплин рискуют выбить игрока из гонки, но трюки и лихачества приносят очки — а без них в турнире не победить. Иными словами, если вы любите аркадные гонки на больших скоростях, Descenders способна завлечь на много часов.