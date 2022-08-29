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1 час назад

Игрок в Minecraft 6 лет строил замок Хогвартс — его работа поражает

Cq.ru

Пользователь Reddit под ником ducky_67 является большим поклонником книг о «Гарри Поттере» и с 2016 года работает над строительством замка Хогвартс в Minecraft.

Игрок построил замок Хогвартс в Minecraft
Фото: Cq.ruCq.ru

Ducky_67 показал промежуточный результат шестилетней работы и отметил, что строительство еще не завершено. Однако уже сейчас можно оценить масштаб — энтузиаст воссоздал замок Хогвартс вместе с деталями интерьера, окружающий ландшафт и поле для игры в квиддич.

Проделанную работу высоко оценили на Reddit — пост ducky_67 набрал почти 11 тысяч лайков, а в комментариях многие восхищаются упорством игрока.

Это потрясающе. Все так точно. Снаружи все выглядит как в фильмах (насколько я могу судить), внутри тоже все круто, ну а лестницы...

С ума сойти, вы занимаетесь проектом в течение 6 лет, снимаю шляпу! Так держать!

Шесть лет работы, и это действительно потрясающе. Было бы здорово скачать этот мир — я бы целыми днями изучал его и больше ничего не делал.

Автор работы пообещал выложить мир с замком Хогвратс в общий доступ, как только завершит работу над ним. Однако когда это произойдет, ducky_67 сам не знает.

Игры,Гарри Поттер,
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