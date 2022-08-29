Игрок построил замок Хогвартс в Minecraft

Пользователь Reddit под ником ducky_67 является большим поклонником книг о «Гарри Поттере» и с 2016 года работает над строительством замка Хогвартс в Minecraft.
Ducky_67 показал промежуточный результат шестилетней работы и отметил, что строительство еще не завершено. Однако уже сейчас можно оценить масштаб — энтузиаст воссоздал замок Хогвартс вместе с деталями интерьера, окружающий ландшафт и поле для игры в квиддич.
Проделанную работу высоко оценили на Reddit — пост ducky_67 набрал почти 11 тысяч лайков, а в комментариях многие восхищаются упорством игрока.
Это потрясающе. Все так точно. Снаружи все выглядит как в фильмах (насколько я могу судить), внутри тоже все круто, ну а лестницы...
С ума сойти, вы занимаетесь проектом в течение 6 лет, снимаю шляпу! Так держать!
Шесть лет работы, и это действительно потрясающе. Было бы здорово скачать этот мир — я бы целыми днями изучал его и больше ничего не делал.
Автор работы пообещал выложить мир с замком Хогвратс в общий доступ, как только завершит работу над ним. Однако когда это произойдет, ducky_67 сам не знает.