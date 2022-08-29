Лучшие игры августа, которые вы обязаны пройти

Как это обычно и бывает, август получился довольно урожайным в плане стоящих видеоигровых релизов. Последний месяц летней засухи порадовал как оригинальными тайтлами, так и продолжениями известных франшиз от студий всех калибров — мы составили список самых высоко оцененных проектов августа по версии агрегатора Metacritic.

Фото: PlayStation PC LLC PlayStation PC LLC

Midnight Fight Express — 75 баллов

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Битемап Midnight Fight Express, созданный соло-разработчиком при поддержке Humble Games, был неожиданно тепло встречен критиками. Журналисты похвалили проект за разнообразие, захватывающий геймплей, зрелищную постановку и возможность почувствовать себя неуязвимым героем голливудского боевика. Некоторым показалось, что довольно приземленные механики не совсем подходят высокой сложности и темпу игрового процесса, но большинство отзывов все же положительные.

Humble Bundle

Soul Hackers 2 — 77 баллов

Студия Atlus напомнила о себе релизом Soul Hackers 2 — долгожданным продолжением одного из ответвлений бессмертной серии Shin Megami Tensei. Получилось примерно то, что и ожидалось: не лишенная серьезных недостатков, но качественная японская RPG, которая способна понравиться как ветеранам франшизы, так и новичкам. Критики отмечают, что поклонникам предыдущих игр студии не стоит проходить мимо — но лучше не ждать от игры столь же высокого уровня, что и от Persona 5.

SEGA

Hard West 2 — 78 баллов

Пошаговая тактика Hard West, посвященная сражениям ковбоев, бандитов и всяческой оккультной нечисти, тоже получила продолжение. Часть журналистов отметила, что сиквел превосходит оригинал практически по всем параметрам: от геймплейных механик до визуального дизайна, звука, музыки, персонажей и сюжета. Другим же показалось, что, несмотря на все свои достоинства, Hard West 2 не предложила ничего сколь бы то ни было выдающегося. Тем не менее, обе группы критиков сходятся во мнении, что любителям пошаговых стратегий проект наверняка придется по душе.

Good Shepherd Entertainment

Rollerdrome — 80 баллов

В августовский топ также пробилась Rollerdrome — новая игра от студии Roll7, известной по дилогии скейт-платформеров OlliOlli. Разработчики никогда раньше не занимались шутерами, но, судя по всему, они смогли гармонично соединить трюки на роликовых коньках, перестрелки в слоу-мо и ностальгию по восьмидесятым. Практически все критики отмечают, что концепт игры — один из самых необычных за последнее время, хотя часть журналистов и пользователей все же жалуется на малую продолжительность и спорный визуальный стиль.

Private Division

Tinykin — 81 балл

Tinykin пока еще только готовится к релизу, но уже собрала довольно положительные отзывы игровой прессы. Этот паззл-платформер получился очаровательным оммажем в адрес серии Pikmin, которая пользуется большой популярностью за рубежом, но не слишком известна на территории СНГ, где геймеры не росли на консолях Nintendo. Так или иначе, среди ключевых достоинств игры журналисты отмечают проработанные головоломки, харизму, чувство юмора и любовь, с которой разработчики подошли к своему делу.

tinyBuild

Cult of the Lamb — 82 балла

Еще один инди-сюрприз в топе Metacritic — черная комедия Cult of the Lamb, где жертвенный ягненок собирает собственный культ из лесных жителей во славу древнего бога. Критики оценили, как удачно разработчики смогли совместить нарочито милый визуальный дизайн, насилие и элементы космического хоррора. Некоторые журналисты назвали Cult of the Lamb одним из главных хитов независимого геймдева за последние несколько лет, но другие все-таки придерживаются мнения, что проект не претендует на столь громкий титул. Так или иначе, он все равно заслуживает внимания.

Devolver Digital

Two Point Campus — 83 балла

Менеджмент-сим Two Point Hospital вернулся — но теперь игрокам предстоит заниматься развитием собственного университета. Главное достижение Two Point Campus заключается в доступности игры: механики предлагают впечатляющую глубину, но низкий порог вхождения позволит втянуться в процесс практически любому геймеру. К тому же, хорошее чувство юмора выгодно отличает проект на фоне многих других представителей жанра.

SEGA

Marvel’s Spider-Man Remastered — 87 баллов

Наконец, самой высоко оцененной игрой августа стал ремастер Marvel’s Spider-Man, который спустя почти четыре года после консольного релиза появился на ПК. Критики остались в восторге от качества порта: на компьютерах игра ощущается ничуть не хуже, чем на PlayStation, а местами даже лучше. ПК-версии эксклюзивов Sony продолжают держать высокую планку качества. Если вы любите комиксы про Паучка, но до сих пор не играли в Marvel’s Spider-Man, исправьте это недоразумение как можно скорее!