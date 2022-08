Лучшие игры августа, которые вы обязаны пройти

Midnight Fight Express — 75 баллов

Soul Hackers 2 — 77 баллов

Hard West 2 — 78 баллов

Rollerdrome — 80 баллов

Tinykin — 81 балл

Cult of the Lamb — 82 балла

Еще один инди-сюрприз в топе Metacritic — черная комедия Cult of the Lamb, где жертвенный ягненок собирает собственный культ из лесных жителей во славу древнего бога. Критики оценили, как удачно разработчики смогли совместить нарочито милый визуальный дизайн, насилие и элементы космического хоррора. Некоторые журналисты назвали Cult of the Lamb одним из главных хитов независимого геймдева за последние несколько лет, но другие все-таки придерживаются мнения, что проект не претендует на столь громкий титул. Так или иначе, он все равно заслуживает внимания.