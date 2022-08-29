Названы системные требования и дата выхода Half-Life 2 для VR

В начале августа мы сообщали о масштабном VR-моде для Half-Life 2, с помощью которого можно будет поиграть в культовый экшен в шлеме виртуальной реальности.
Недавно в Steam у модификации появилась страница. На ней можно увидеть скриншоты, описание и все особенности проекта. Среди них: интуитивное и понятное управление, виртуальная реальность в масштабе всей комнаты.
Также стала известна и дата выхода мода. Релиз состоится в Steam уже 16 сентября. А пока что можно ознакомиться с системными требованиями.
Для работы модификации требуется наличие Half-Life 2 в Steam. Также команда отметила, что эта модификация не имеет никакого отношения к Valve.