Энтузиасты показали, как может выглядеть «Ведьмак» на Unreal Engine 5

YouTube-канал TeaserPlay опубликовал «концептуальный» трейлер, который демонстрирует то, как может выглядеть новая часть «Ведьмака» на Unreal Engine 5.
По словам авторов, в своей работе они постарались использовать все возможности и функции движка, включая Lumen, Nanite, рейтрейсинг и MetaHuman.
Ранее ещё один энтузиаст, автор YouTube-канала CG Adventures, показал, как может выглядеть лицевая анимация в новом «Ведьмаке». В создании демонстрации ему помогли MetaHuman и Unreal Engine 5.
Новый «Ведьмак» уже разрабатывается CD Projekt Red — в июне этого года появилась информация, что проект находится на стадии препродакшена. Разработчики перешли на Unreal Engine 5, чтобы сосредоточиться на поддержке открытого мира.