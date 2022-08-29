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1 час назад

Энтузиасты показали, как может выглядеть новая часть «Ведьмака» на Unreal Engine 5

Игромания.ру

YouTube-канал TeaserPlay опубликовал «концептуальный» трейлер, который демонстрирует то, как может выглядеть новая часть «Ведьмака» на Unreal Engine 5.

Энтузиасты показали, как может выглядеть «Ведьмак» на Unreal Engine 5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам авторов, в своей работе они постарались использовать все возможности и функции движка, включая Lumen, Nanite, рейтрейсинг и MetaHuman.

Ранее ещё один энтузиаст, автор YouTube-канала CG Adventures, показал, как может выглядеть лицевая анимация в новом «Ведьмаке». В создании демонстрации ему помогли MetaHuman и Unreal Engine 5.

Новый «Ведьмак» уже разрабатывается CD Projekt Red — в июне этого года появилась информация, что проект находится на стадии препродакшена. Разработчики перешли на Unreal Engine 5, чтобы сосредоточиться на поддержке открытого мира.

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