Sony выпустила вторую версию PS5

Как сообщает издание Press Start, в Австралию начали поступать вторые ревизии PS5. Основное отличие у них одно: модели CFI-1202B (без дисковода) и CFI-1202A (с дисководом) начали весить меньше.

CFI-1202B без дисковода весит на 500 граммов меньше, чем оригинальная версия 2020 года, и на 200 граммов меньше, чем первая ревизия 2021-го. CFI-1202A с дисководом весит аж на 600 граммов меньше, чем оригинальная PS5, и на 300 граммов меньше, чем ревизия 2021 года. Таким образом, новая PlayStation 5 с дисководом теперь весит столько же, сколько бездисковая осенью 2020-го — 3,9 кг.