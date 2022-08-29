Названа дата выхода Discord на PlayStation 5

По словам известного журналиста и инсайдера Том Хендерсон, Discord может появиться на PlayStation 5 8 марта 2023 года — если ничего не изменится.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее Хендерсон рассказал о том, что Discord появится на консолях Sony в ближайшие месяцы. Однако, похоже, что обновление 7.00, которое и должно было принести интеграцию, выпустят только в следующем году. А в ближайшие месяцы, 7 сентября 2022 года, ожидается обновление 6.00.