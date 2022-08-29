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53 минуты назад

Том Хендерсон: Discord появится на PlayStation&nbsp;5 8 марта 2023 года

Игромания.руиещё 1

По словам известного журналиста и инсайдера Том Хендерсон, Discord может появиться на PlayStation 5 8 марта 2023 года — если ничего не изменится.

Названа дата выхода Discord на PlayStation 5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее Хендерсон рассказал о том, что Discord появится на консолях Sony в ближайшие месяцы. Однако, похоже, что обновление 7.00, которое и должно было принести интеграцию, выпустят только в следующем году. А в ближайшие месяцы, 7 сентября 2022 года, ожидается обновление 6.00.

Discord — это самый популярный в игровом сообществе голосовой чат и мессенджер. На РС и мобильных устройствах приложением пользуется более 350 миллионов человек. И его появление на консолях Xbox уже анонсировано.

Игры,Том Хендерсон,
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