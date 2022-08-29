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1 час назад

Симулятор пивовара Brewmaster выйдет в конце сентября

Чемпионат.com

Реалистичный симулятор пивовара Brewmaster: Beer Brewing Simulator получил дату выхода. Релиз игры состоится 29 сентября на ПК и актуальных консолях.

Названа дата выхода симулятора пивовара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ролике можно увидеть, как происходит процесс варки пива, а также различные доступные действия. К примеру, можно будет менять форму и внешний вид бутылок и этикеток, а также придумывать различные рецепты.

Для игры будут доступны два режима: сюжетная кампания и творческий режим, в котором вы вольны творить всё так, как вам захочется.

Разработкой игры занималась Auroch Digital, а издателем проекта стала Fireshine Games. У Brewmaster есть страница в Steam. Там можно прочитать описание, посмотреть скриншоты и ознакомиться с подробностями игры. А ещё её можно добавить в список желаемого.

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