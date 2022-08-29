Названа дата выхода симулятора пивовара

Реалистичный симулятор пивовара Brewmaster: Beer Brewing Simulator получил дату выхода. Релиз игры состоится 29 сентября на ПК и актуальных консолях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике можно увидеть, как происходит процесс варки пива, а также различные доступные действия. К примеру, можно будет менять форму и внешний вид бутылок и этикеток, а также придумывать различные рецепты.

Для игры будут доступны два режима: сюжетная кампания и творческий режим, в котором вы вольны творить всё так, как вам захочется.