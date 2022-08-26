Слух: Amazon купил Electronic Arts

Сегодня IT-гигант Amazon может объявить о покупке Electronic Arts, издателе FIFA, Battlefield, Apex Legends, Need for Speed, Star Wars Jedi, Dead Space и других крупных брендов. Об этом сообщают источники GLHF.

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Ранее сообщалось, что EA действительно искала потенциального покупателя для своих активов, но все предложения были недостаточно хорошими. В переговорах участвовали Apple, Disney и как раз Amazon. Похоже, две корпорации всё же смогли найти компромисс.