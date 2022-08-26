Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Наступила пятница! Пришло время еженедельной подборки бесплатных игр, которая, в этот раз, выдалась не слишком большой, зато неожиданно качественной и насыщенной. Лето уже вот-вот закончится, зато до осени рукой подать — совсем скоро грянет пора самых громких релизов года. А пока она еще только виднеется на горизонте, вот, во что стоит поиграть на выходных.

Фото: HypeTrain Digital HypeTrain Digital

Видео дня

Как обычно, начнем с еженедельной раздачи бесплатных игр в Epic Games Store. Сейчас там можно забрать Ring of Pain: мрачный карточный roguelike, напоминающий фильмы Тима Бертона. Ключевое отличие проекта от большинства прочих представителей жанра заключается в структуре геймплея — игрок двигается по кругу, прокручивая колоду врагов, предметов и случайных встреч влево или вправо. Это непривычно, но довольно любопытно. Ring of Pain можно бесплатно добавить в библиотеку до 1 сентября.

Humble Games

В Steam стала бесплатной абстрактная головоломка Circles, посвященная метаморфозам разноцветных кружков. Движения мыши влияют на поведение геометрических фигур, так что игроку нужно проследить закономерности и подобрать правильное решение. Каждый жест также влияет на музыку, из-за чего каждая головоломка превращается в импровизированный джазовый трек.

Jeroen Wimmers

Жанр RTS не умрет, пока на свет появляются такие игры, как Crustacean Nations — комедийная стратегия о крабах, развязавших войну за песчаные замки на пляже. Во время матчей крабу-главнокомандующему предстоит возводит укрепления, строить крепости из песка, нанимать войска и собирать ресурсы, чтобы призвать на поле боя настоящую машину войны — огромного краба-паука.

Team Beans

OneBit Adventure — это порт занятного мобильного roguelike на ПК. Подземелья, монстры, лут, прокачка, неуемное желание пройти еще один уровень перед сном и симпатичный пиксель-арт. Разработчики даже позаботились о переносе сохранений между платформами: если вы вдруг играли в мобильную версию игры, то можете просто загрузить свой профиль в Steam через облако.

Galactic Slice, LLC

Outbreak Island: Pendulum — бесплатный пролог готовящейся к релизу выживалки, где частный детектив прибывает на таинственный остров, чтобы расследовать военные эксперименты. Игроку предстоит не только выживать, каждую ночь отбиваясь от мутантов, но и собирать улики, необходимые для разгадки тайны произошедшего.

HypeTrain Digital

Tina & Rook! Cookie Quest! — это крошечный, но очаровательный point-and-click квест о двух маленьких раздолбаях, которые решили полакомиться свежим печеньем. Осталось только решить головоломки, чтобы приготовить печенье и попутно не спалить дом. Если вы любите маленькие инди-игры, не пропустите: Tina & Rook проходится от силы минут за тридцать, но хорошее настроение останется с вами на весь день.

DaveDC

Наконец, одна из главных новинок августа — продолжение мода Entropy : Zero для Half-Life 2. Эта фанатская модификация предлагает игроку взглянуть на конфликт глазами обычного метрокопа, который борется против бойцов сопротивления. Если в первой части протагонист пытался выжить после того, как рутинный рейд обернулся катастрофой, то в сиквеле он и его отряд комбайнов выдвигается на охоту за приоритетной целью — самой Джудит Моссман. Фанатское творчество нечасто выбивается в топы Steam, однако Entropy : Zero 2 собрала уже тысячи положительных отзывов от поклонников Half-Life 2. Не проходите мимо, если вы один из них.