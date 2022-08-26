Игрок потратил полтора года, чтобы дойти до конца карты Minecraft

Стример Mystical Midget смог дойти до конца карты-«песочницы» в Minecraft, потратив на это полтора года. Об этом сообщает портал Games Radar.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Для своего рекорда блогер использовал процедурно генерируемую карту на старой бета-версии Minecraft 1.7.3. Свое путешествие от начал 31 января 2021 года. Mystical Midget преодолел 32 млн блоков за 2,5 тыс. часов, однако на самом краю карты его персонаж погиб, провалившись в текстуры.

Сам стример эмоционально отреагировал на гибель героя, сорвав с себя наушники и покинув кадр. Впоследствии он вернулся, принял поздравления от зрителей, а затем снова запустил Minecraft, чтобы «поиграть нормально».

Многие игроки в Minecraft устраивают подобные эксперименты, проверяя возможности генерируемых карт в игре. Известно, что на отметке в 12 млн блоков игра начинает сбоить, а ландшафт вокруг игрока — меняться.