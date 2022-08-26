Песня Пугачевой стала саундтреком к трейлеру российского шутера

Российский разработчик Mundfish представил новый трейлер с демонстрацией игрового процесса шутера Atomic Heart, который сопровождается композицией «Звездное лето» известной певицы Аллы Пугачевой.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В новом видеоролике продемонстрирован интерфейс шутера, который до этого фигурировал в скриншотах игры. Помимо этого, были показаны противники, элементы боя, различное оружие и способности главного персонажа.

Atomic Heart представляет собой игру в жанре приключенческого шутера от первого лица c элементами RPG, которую разрабатывала российская студия Mundfish. Действие по сюжету происходит в альтернативном СССР 1950-х годов.