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15 минут назад

Песня Аллы Пугачевой стала саундтреком к трейлеру российского шутера Atomic Heart

FBM.ru

Российский разработчик Mundfish представил новый трейлер с демонстрацией игрового процесса шутера Atomic Heart, который сопровождается композицией «Звездное лето» известной певицы Аллы Пугачевой.

Песня Пугачевой стала саундтреком к трейлеру российского шутера
Фото: FBM.ruFBM.ru

В новом видеоролике продемонстрирован интерфейс шутера, который до этого фигурировал в скриншотах игры. Помимо этого, были показаны противники, элементы боя, различное оружие и способности главного персонажа.

Atomic Heart представляет собой игру в жанре приключенческого шутера от первого лица c элементами RPG, которую разрабатывала российская студия Mundfish. Действие по сюжету происходит в альтернативном СССР 1950-х годов.

Дата выхода в продажу проекта Atomic Heart на данный момент остается неизвестной. Игра разрабатывается для компьютеров, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S. Также было отмечено, что шутер станет доступен подписчикам сервиса Game Pass в первый день выхода.

Игры,Алла Пугачева,
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