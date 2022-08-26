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1 час назад

В Epic Games Store раздают карточный рогалик Ring of Pain

Чемпионат.comиещё 1

В Epic Games стартовала раздача игры Ring of Pain — карточного рогалика в духе Hand of Fate. Игроку предстоит проходить подземелья, собирая собственную колоду карт. На пути его ждут опасные монстры, которые генерируются случайным образом, поэтому подходить к своему снаряжению следует с умом. Раздача продлится до 18:00 мск 1 сентября.

В Epic Games Store раздают карточный рогалик
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Steam у игры 92% положительных обзоров на основе 2345 рецензий. Игроки хвалят её за интересный геймплей, мистическую атмосферу и необычное визуальное оформление. Так что для любителей рогаликов Ring of Pain рискует стать одной из самых любимых карточных игр вообще.

На следующей неделе игроков ждёт Submerged: Hidden Depths — мирное приключение-исследование от третьего лица среди руин утонувшего мира. Кроме того, игроков ждёт Shadow of Tomb Raider — заключительная часть приключений новой трилогии о Ларе Крофт. К сожалению, в России игру можно будет забрать, используя определённые хитрости с VPN.

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