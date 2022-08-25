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56 минут назад

Источник: новую Need for Speed покажут в сентябре

Чемпионат.com

Лето близится к своему завершению, а мы так и не увидели анонса новой части Need for Speed, которая должна выйти до конца этого года. Журналисты ожидали показа в июле — неподалёку от анонса FIFA 23, затем на Opening Night Live, которая прошла 23 августа, однако и там её тоже не было.

Новую Need for Speed покажут в сентябре
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Как сообщает инсайдер Джефф Грабб, показ и релиз игры отложили на месяц. Судя по всему, игру теперь мы увидим в сентябре, а выйдет проект либо в ноябре, либо в декабре.

О новой Need for Speed мы знаем не так много. Впервые за 10 лет к разработке франшизы вернулась студия Criterion (NFS Hot Pursuit 2010, серия Burnout), а в производстве помогают бывшие создатели Motorstorm, DriveClub и DiRT 5. В игре ожидаются много аниме-элементов, а дизайн персонажей напоминает известный сериал «Гетто» от Adult Swim.

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