Новую Need for Speed покажут в сентябре

Лето близится к своему завершению, а мы так и не увидели анонса новой части Need for Speed, которая должна выйти до конца этого года. Журналисты ожидали показа в июле — неподалёку от анонса FIFA 23, затем на Opening Night Live, которая прошла 23 августа, однако и там её тоже не было.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Как сообщает инсайдер Джефф Грабб, показ и релиз игры отложили на месяц. Судя по всему, игру теперь мы увидим в сентябре, а выйдет проект либо в ноябре, либо в декабре.