NVIDIA рассказала, когда покажет GeForce RTX 4000

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что расскажет о новой архитектуре видеокарт RTX 40 на конференции GTC в сентябре. Обычно на ивенте представляют различные серверные решения, однако в этом году компания решила сделать ставку в том числе на геймерское оборудование.