The International 2022 по Dota 2 разделят на две части из-за Джастина Бибера

Стадия плей-офф чемпионата мира The International по Dota 2 в этом году будет разделена на два этапа — впервые в истории турнира. Valve не стала объяснять причины такого решения, но теперь их, кажется, выяснили журналисты.

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Первые матчи TI11 на вылет пройдут с 20 по 23 октября в центре Suntec Singapore, затем киберспортсмены неожиданно отправятся на пятидневную паузу, а уже 29–30 октября на Сингапурском крытом стадионе состоятся решающие серии The International 2022.

Судя по всему, вынужденный перерыв и смена арены по ходу плей-офф связаны с концертом известного поп-исполнителя Джастина Бибера. Он пройдёт на том же Крытом стадионе во вторник, 25 октября. Видимо, ещё несколько дней потребуется Valve на подготовку арены к киберспортивным матчам.