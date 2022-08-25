В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
39 минут назад

Вышел новый тизер «В тылу врага 2» — возвращения культовой стратегии

Чемпионат.com

Fulqrum Publishing выпустила тизер «В тылу врага 2» — это продолжение знаменитой стратегической серии про Вторую мировую войну. Прямо сейчас пресса оценивает игру на gamescom 2022 за закрытыми дверями, а обычным игрокам всё расскажут уже 1 сентября — вместе с релизом полноценного трейлера.

Вышел новый тизер «В тылу врага 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики обещают множество новых видов войск для решения различных задач, предельную историческую достоверность, графику и звук совершенно нового уровня, а также захватывающий игровой процесс в лучших традициях серии. Авторы называют свою игру практически «идеальной стратегией в реальном времени» с невероятно продвинутым ИИ и разрушаемым окружением. Остальные подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.

«В тылу врага 2» выйдет в 2022 году только на ПК. Среди магазинов будет и Steam.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители