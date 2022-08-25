Вышел новый тизер «В тылу врага 2»

Fulqrum Publishing выпустила тизер «В тылу врага 2» — это продолжение знаменитой стратегической серии про Вторую мировую войну. Прямо сейчас пресса оценивает игру на gamescom 2022 за закрытыми дверями, а обычным игрокам всё расскажут уже 1 сентября — вместе с релизом полноценного трейлера.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Разработчики обещают множество новых видов войск для решения различных задач, предельную историческую достоверность, графику и звук совершенно нового уровня, а также захватывающий игровой процесс в лучших традициях серии. Авторы называют свою игру практически «идеальной стратегией в реальном времени» с невероятно продвинутым ИИ и разрушаемым окружением. Остальные подробности можно прочитать в нашем отдельном материале.