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45 минут назад

Как вывести Хулу: редкую, эпическую и обычную в My Singing Monsters

Мария Иванова

Близится сентябрь — а значит, в My Singing Monsters вот-вот настанет юбилейный месяц, когда все редкие монстры заглянут на огонек. Сегодня мы расскажем, какими монстрами стоит обзавестись, чтобы вывести заводную Хулу.

Как вывести Хулу: редкую, эпическую и обычную в My Singing Monsters
Фото: Big Blue BubbleBig Blue Bubble

Как вывести обычную Хулу

  • Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом
  • Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.
  • Радости: Дом в дереве, Башня древесного форте, Дорожка Летней песенки, Кастаньеград, Легптица.

Как вывести редкую Хулу

  • Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом
  • Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.
  • Радости: Статуя Кильмара, Развевающийся флаг, Морской конек-тряпичник, Хула.

Редкая Хула, как и большинство прочих редких монстров, может появиться вместо своей обычной версии — вывести ее целенаправленно нельзя. Каждый зажженный Факел желаний повысит шансы редкой замены.

Как вывести эпическую Хулу

  • Остров Воздуха: Лягашка + Рифф
  • Остров Земли: Дендиптица + Хорамень
  • Радости: Гранулированный дворец, Шезлонг, Горячая ванна, Хижина тысячи благоуханий.

Эпическая Хула, как и подобает эпическим монстрам, обладает крайне маленьким шансом на появление вне зависимости от острова. Каждый зажженный Факел желаний повысит шансы редкой замены.

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