Как вывести Хулу: редкую, эпическую и обычную в My Singing Monsters

Близится сентябрь — а значит, в My Singing Monsters вот-вот настанет юбилейный месяц, когда все редкие монстры заглянут на огонек. Сегодня мы расскажем, какими монстрами стоит обзавестись, чтобы вывести заводную Хулу.
Фото: Big Blue BubbleBig Blue Bubble
Как вывести обычную Хулу
- Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом
- Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.
- Радости: Дом в дереве, Башня древесного форте, Дорожка Летней песенки, Кастаньеград, Легптица.
Как вывести редкую Хулу
- Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом
- Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.
- Радости: Статуя Кильмара, Развевающийся флаг, Морской конек-тряпичник, Хула.
Редкая Хула, как и большинство прочих редких монстров, может появиться вместо своей обычной версии — вывести ее целенаправленно нельзя. Каждый зажженный Факел желаний повысит шансы редкой замены.
Как вывести эпическую Хулу
- Остров Воздуха: Лягашка + Рифф
- Остров Земли: Дендиптица + Хорамень
- Радости: Гранулированный дворец, Шезлонг, Горячая ванна, Хижина тысячи благоуханий.
Эпическая Хула, как и подобает эпическим монстрам, обладает крайне маленьким шансом на появление вне зависимости от острова. Каждый зажженный Факел желаний повысит шансы редкой замены.