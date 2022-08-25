Как вывести Хулу: редкую, эпическую и обычную в My Singing Monsters

Близится сентябрь — а значит, в My Singing Monsters вот-вот настанет юбилейный месяц, когда все редкие монстры заглянут на огонек. Сегодня мы расскажем, какими монстрами стоит обзавестись, чтобы вывести заводную Хулу.

Фото: Big Blue Bubble Big Blue Bubble

Как вывести обычную Хулу

Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом

Пингван + ПомПом Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.

любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр. Радости: Дом в дереве, Башня древесного форте, Дорожка Летней песенки, Кастаньеград, Легптица.

Как вывести редкую Хулу

Остров Воздуха и Остров Земли: Пингван + ПомПом

Пингван + ПомПом Сезонный остров: любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр.

любой обычный сезонный монстр + любой обычный сезонный монстр. Радости: Статуя Кильмара, Развевающийся флаг, Морской конек-тряпичник, Хула.

Редкая Хула, как и большинство прочих редких монстров, может появиться вместо своей обычной версии — вывести ее целенаправленно нельзя. Каждый зажженный Факел желаний повысит шансы редкой замены.

Как вывести эпическую Хулу

Остров Воздуха: Лягашка + Рифф

Лягашка + Рифф Остров Земли: Дендиптица + Хорамень

Дендиптица + Хорамень Радости: Гранулированный дворец, Шезлонг, Горячая ванна, Хижина тысячи благоуханий.