Для русской версии Lost Ark вышло обновление

MY.GAMES выпустила обновление «Единство эсдо» для русской версии MMORPG Lost Ark. С ним у игроков появилась возможность усилить оружие эсдо до 6-го уровня и привязать к нему частичку силы одного из эсдо. Первое слияние происходит бесплатно, а замена стоит 20 искр хаоса для 6-го уровня и 25 искр хаоса для 9-го уровня.

Фото: MMO13 MMO13

Помимо этого, в игре стартовал второй этап летнего фестиваля Махараки. Игрокам предстоит собирать «Урожай мококо», чтобы получить некоторое количество серебра или золота — до 12 500 золотых монет, а в случае удачи — 50 000 золота. Отыскать цветущее мококо можно в любой точке острова Махараки.