В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
10 минут назад

Для русской версии Lost Ark вышло обновление «Единство эсдо»

MMO13

MY.GAMES выпустила обновление «Единство эсдо» для русской версии MMORPG Lost Ark. С ним у игроков появилась возможность усилить оружие эсдо до 6-го уровня и привязать к нему частичку силы одного из эсдо. Первое слияние происходит бесплатно, а замена стоит 20 искр хаоса для 6-го уровня и 25 искр хаоса для 9-го уровня.

Для русской версии Lost Ark вышло обновление
Фото: MMO13MMO13

Помимо этого, в игре стартовал второй этап летнего фестиваля Махараки. Игрокам предстоит собирать «Урожай мококо», чтобы получить некоторое количество серебра или золота — до 12 500 золотых монет, а в случае удачи — 50 000 золота. Отыскать цветущее мококо можно в любой точке острова Махараки.

Патч также обновил ассортимент магазина, запустил новые ежедневные награды и добавил в поместье возможность устраивать гонки в новой композиции Гран-при «Шустрые старты».

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители