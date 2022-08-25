Создатели Command & Conquer анонсировали новую стратегию

Студия Petroglyph Games, где работают создатели Command & Conquer и множества других крутых стратегий в реальном времени, на gamescom 2022 представили The Great War: Western Front — RTS про Первую мировую войну.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Команда хочет показать конфликт максимально достоверно и даже даст возможность выбрать любую сторону. Слоган игры — «переживи историю или измени её». То есть при прохождении можно просто пойти по тому, как всё было на самом деле, или попробовать пересмотреть события уже на свой лад.

Вы будете командовать армиями в жестоких сражениях в режиме реального времени и в то же время определять ход всей войны в пошаговом стратегическом режиме.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком