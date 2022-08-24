Европа или Россия: куда лучше перенести аккаунт World of Tanks

Компания Wargaming объявила, что до октября всем игрокам World of Tanks необходимо будет прикрепить свою учетную запись к одному из двух регионов — Европе или СНГ. Несмотря на то, что это решение мало на что влияет, мы решили разобраться, в чем дело, что произойдет после октября и какой регион лучше выбрать.

Фото: Wargaming.net Wargaming.net

Что произойдет с аккаунтами World of Tanks

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После октября 2022 года всем игрокам, проживающим на территории РФ и Беларуси, предстоит решить, в каком регионе будет работать их учетная запись: в Европе или СНГ. Это вызвано тем, что разработчики World of Tanks из студии Wargaming передают управление российскими активами своей дочерней компании Lesta Games, создателям World of Warships. После того, как реструктуризация бизнеса закончится, все игры Wargaming получат несколько отдельных клиентов: один для РФ и Беларуси, другой — для всех остальных регионов.

Выбрать регион учетной записи можно уже сейчас, зайдя в личный кабинет на официальном сайте World of Tanks. Процедура совершенно бесплатная, но необратимая: если вы вдруг передумаете, изменить решение можно только один раз в течение 59 дней после переноса аккаунта.

В чем разница между EU-регионом и СНГ

Разработчики выложили в официальном блоге объемный документ, который расписывает все изменения и нюансы, которые связаны с переносом учетной записи в тот или иной регион. Изучить полный список можно по этой ссылке, но мы вкратце приведем самые важные подробности.

Игроки из разных регионов не смогут играть друг с другом.

При переносе русскоязычного аккаунта в регион EU игрокам потребуется загрузить отдельный клиент, т.к. разработчики планируют изменить часть элементов игры, вроде звуков, внешнего вида членов экипажа, косметических эмблем и так далее.

При переносе русскоязычного аккаунта в регион EU игроки сохранят все приобретенные предметы и технику. Созданные кланы тоже можно перенести в другой регион.

При игре в EU-регионе покупки в премиумном магазине нельзя будет оплачивать банковскими картами, выпущенными в РФ и Беларуси. А при игре в СНГ-регионе покупки в премиумном магазине нельзя будет оплачивать картами, выпущенными за пределами РФ и Беларуси.

Содержание обновлений и различный сезонный контент, включая акции в магазине, могут отличаться в зависимости от региона.

На какой регион лучше перейти: EU или СНГ