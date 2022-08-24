Европа или Россия: куда лучше перенести аккаунт World of Tanks

Компания Wargaming объявила, что до октября всем игрокам World of Tanks необходимо будет прикрепить свою учетную запись к одному из двух регионов — Европе или СНГ. Несмотря на то, что это решение мало на что влияет, мы решили разобраться, в чем дело, что произойдет после октября и какой регион лучше выбрать.
После октября 2022 года всем игрокам, проживающим на территории РФ и Беларуси, предстоит решить, в каком регионе будет работать их учетная запись: в Европе или СНГ. Это вызвано тем, что разработчики World of Tanks из студии Wargaming передают управление российскими активами своей дочерней компании Lesta Games, создателям World of Warships. После того, как реструктуризация бизнеса закончится, все игры Wargaming получат несколько отдельных клиентов: один для РФ и Беларуси, другой — для всех остальных регионов.
Выбрать регион учетной записи можно уже сейчас, зайдя в личный кабинет на официальном сайте World of Tanks. Процедура совершенно бесплатная, но необратимая: если вы вдруг передумаете, изменить решение можно только один раз в течение 59 дней после переноса аккаунта.
Разработчики выложили в официальном блоге объемный документ, который расписывает все изменения и нюансы, которые связаны с переносом учетной записи в тот или иной регион. Изучить полный список можно по этой ссылке, но мы вкратце приведем самые важные подробности.
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как все зависит от ваших жизненных обстоятельств и того, насколько сильно вы увлекаетесь World of Tanks. Сами разработчики рекомендуют игрокам из стран ближнего зарубежья переходить на EU: специально для этого до октября компания откроет несколько новых серверов, которые, в теории, обеспечат более низкий пинг. Однако если вы проживаете в РФ или Беларуси и в будущем планируете регулярно пользоваться премиумным магазином, лучше закрепить аккаунт в СНГ. Иначе вы не сможете оплачивать покупки без карты иностранного банка.