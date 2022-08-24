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49 минут назад

Работники ликвидированной Game Insight требуют выплатить зарплаты через суд

Чемпионат.com

Бывшие и действующие сотрудники российского офиса студии разработчиков Game Insight подали иски с требованием выплатить долги по зарплате. Общая сумма задолженности — около 70 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Сотрудники российской Game Insight подали иски на 70 миллионов рублей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

14 июня ООО «Гейм Инсайт» направило заявление о ликвидации, а 10 августа арбитражный суд принял к производству иск о признании компании банкротом, ликвидатором назначен Павел Седов. По словам геймдизайнера Game Insight Анастасии Суриной, с работниками сразу связался Седов и сказал, что знает об исках, но выплатить зарплаты не сможет, потому что у компании нет средств на счетах. Всё дело в том, что совокупная стоимость имущества, а также количество денег на счетах не покрывают расходов с учётом продолжительности процедуры ликвидации.

Не удастся покрыть расходы и с помощью литовской головной компании. Из-за санкций со стороны Литвы платежи российской дочерней компании невозможны. По словам Седова, прокуратура и следственный комитет проводят доследственную проверку по признакам из-за невыплаты зарплаты.

Game Insight была основана в 2009 году, у компании были офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге. Общее число сотрудников составляло около 600 человек.

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