Новая «Дюна», перезапуск Dead Island и большое обновление Destiny: главное с Gamescom 2022

Вчера состоялась церемония открытия игровой выставки Gamescom, которая ежегодно проходит в немецком Кельне. По традиции, во время открытия издатели и разработчики презентуют самые горячие новинки и премьеры — этот год не стал исключением. Мы собрали самые любопытные анонсы Gamescom 2022 в этом тексте.

Everywhere

Церемония открытия Gamescom встретила зрителей премьерным трейлером Everywhere — амбициозного проекта от студии Build A Rocket Boy, созданной выходцами из Rockstar. Правда, по видео сложно сказать, что за игра нас в итоге ждет. Сами разработчики рассказывают о неких изменяемых виртуальных мирах, взаимодействии игроков и ММО-элементах, а в трейлере можно увидеть футуристические инопланетные пейзажи и заезды на багги.

Dune: Awakening

Авторы Conan Exiles из Funcom представили Dune: Awakening — ММО-выживалку во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Благодаря фильму Дени Вильнева некогда позабытая франшиза вновь обрела популярность, поэтому неудивительно, что разработчики видеоигр поспешили присоединиться к торжеству. Создатели обещают охоту за спайсом, харвестеры, песчаных червей, масштабные сражения и, конечно, выживание на одной из самых суровых планет в истории научной фантастики.

The Lords of the Fallen

Продолжение soulslike-экшена Lords of the Fallen, намертво застрявшее в производственном аду, превратилось в полноценный перезапуск игры. Судя по трейлеру, теперь нам предстоит уничтожать орды нежити прямо во время локального зомби-апокалипсиса — других подробностей авторы пока не раскрывают. Если вспомнить, какой посредственной была оригинальная игра, нельзя сказать, что трейлер The Lords of the Fallen вселяет надежду на нечто стоящее, но хоронить проект пока рано. Кто знает, вдруг новые разработчики знают толк в своем деле.

New Tales from the Borderlands

Gearbox Software наконец-то показала дебютный трейлер продолжения Tales from the Borderlands, которое осталось без разработчиков после кризиса внутри Telltale Games. Теперь проектом занимаются сами создатели Borderlands, и это заметно: игра выглядит не в пример лучше первой части. Вместо того, чтобы продолжать историю Риза, Фионы и компании, авторы собираются рассказать об приключениях новых героев и злодеев, которые наперегонки попытаются завладеть тайнами очередного Хранилища. Иными словами, все как обычно — и это хорошо.

Destiny 2: Lightfall

Помимо всего прочего, на Gamescom показали трейлер грядущего расширения для Destiny 2, который вышел чуть ранее. В феврале 2023-го стражи отправятся на Нептун, чтобы исследовать затерянный город времен золотой эпохи человечества, где поселился изгнанный император Калус. Lightfall также привнесет в игру новый стихийный подкласс тьмы, внешне напоминающий магию Улья — слухи о чем-то подобном ходили много лет.

Under the Waves

Французы из Quantic Dream готовятся издать Under the Waves: меланхоличное подводное приключение от парижской Parallel Studio. Опять же, деталей об игровом процессе практически нет, но в трейлере главный герой исследовал глубины за штурвалом батискафа и гулял по морскому дну в специальном костюме. Скорее всего, нас ждет потрясающе красивый, мрачный симулятор ходьбы — кого-то это расстроит, но кого-то наверняка порадует.

Moonbreaker

Разработчики подводной выживалки Subnautica представили свой следующий проект — научно-фантастическую пошаговую тактику Moonbreaker, которая стала одной из самых любопытных игр презентации. Во-первых, все сражения обставлены как партия в настольную игру, где герои на поле боя представлены фигурками на подставках. Во-вторых, эти фигурки можно будет раскрашивать на свой вкус в специальном редакторе — прямо как реальные коллекционные миниатюры. В-третьих, за проработку вселенной и лора отвечает культовый писатель-фантаст Брэндон Сандерсон, от которого никто не ждал такого сюрприза.

Atlas Fallen

Стильный экшен от разработчиков дилогии The Surge, где игрокам предстоит выживать в мире, превратившемся в бескрайнюю пустыню. Авторы обещают динамичные сражения против песчаных монстров, необычный сеттинг, кооператив на двух игроков и глубокую боевую систему, позволяющую менять форму оружия при помощи магического песка. Предыдущие работы студии были куда менее амбициозными.

The Expanse: A Telltale Series

Тем временем, восставшая из мертвых Telltale Games издаст интерактивный фильм-приквел по мотивам сериала «Пространство». Любой, кто видел хоть одну из предыдущих работ студии, сразу поймет, какого рода это будет игра: много диалогов, непростых решений и проработанных персонажей. Правда, непосредственно разработкой проекта занимается не сама Telltale Games, а коллектив Deck Nine, ранее приложивший руку к серии Life is Strange.

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Комедийный ужастик «Клоуны-убийцы из космоса» внезапно получит видеоигровую адаптацию, которой руководит исполнительный директор Friday the 13th: The Game. Проект будет асимметричным многопользовательским хоррором, где игроки-люди попытаются сбежать от троицы клоунов-инопланетян, но разработчики хотят разнообразить привычную формулу жанра за счет динамических заданий и других механик.

Where Winds Meet

Китайский геймдев продолжает интриговать будущими проектами. Where Winds Meet — полномасштабная ролевая игра, посвященная традиционным единоборствам. По трейлеру она больше всего похожа на Ghost of Tsushima: авторы обещают свободу действий, проработанное развитие персонажа, зрелищные сражения и богатый исторический сеттинг. Китайский жанр уся-боевиков прекрасно чувствует себя в кинематографе, но редко находит достойное воплощение в формате видеоигр — возможно, Where Winds Meet исправит это досадное упущение.

Dead Island 2