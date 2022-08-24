Несколько команд могут отстранить от The International 2022 по Dota 2

Южноафриканский тренер по Dota 2 Энтони Scantzor Ходжсон рассказал, что сразу несколько известных клубов могут пропустить отборочный турнир к The International 2022 из-за несоблюдения правил регистрации составов.

Фото: Steam Steam

По правилам Valve, участники Dota Pro Circuit должны были зарегистрировать окончательные составы на финал сезона 16 августа. Однако некоторые клубы сделали замены позже — на сайте регистрации команды добавили новых игроков уже после дедлайна.

В список тех, кто нарушил регламент, вошли несколько команд из Юго-Восточной Азии и Южной Америки: в их числе Team SMG, Polaris, Nigma Galaxy SEA, TNC Predator, Noping и Wolf Team.