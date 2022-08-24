В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
35 минут назад

В коллекционку «Хогвартс: Наследие» положат волшебную палочку

Чемпионат.com

После свежего трейлера «Хогвартс: Наследие» в некоторых магазинах стартовали предзаказы игры, в том числе и коллекционного издания. В целом набор получился скромным, но всё же интересным.

В коллекционку «Хогвартс: Наследие» положат волшебную палочку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Главным достоянием коллекционки станет волшебная палочка в натуральную величину. В основе у неё лежит специальная книга, благодаря чему она сможет левитировать. Видимо, тут задействованы магниты.

Чемпионат.com

Вдобавок к этому покупатели получат стилбук, коллекционную упаковку и наборы декоративных предметов — одеяния для героев и животных, а также ранний релиз на 72 часа. Вместо 10 февраля покупатели коллекционки (и расширенного издания) смогут начать своё путешествие в Хогвартсе уже 7 числа.

Hogwarts Legacy создаётся для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители