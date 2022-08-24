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45 минут назад

Genshin Impact получила обновление&nbsp;3.0 с регионом Сумеру и новыми героями

Игромания.ру

Genshin Impact получила обновление 3.0 под названием «Сто свежих роз приносит утро». В рамках прошедшей церемонии открытия gamescom 2022 был представлен небольшой геймплейный трейлер нового региона Сумеру (доступен с русскими субтитрами).

Genshin Impact получила крупное обновление 3.0
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Ниже собраны основные подробности обновления (с полным патчноутом можно ознакомиться здесь):
  • новый регион Сумеру (лес Авидья, джунгли Локапал, долина Ардрави, земля Ашаван, луга Вишудхи и Ванарана);
  • новые персонажи: «Зелёный странник» Тигнари (Дендро), «Росток возрождения» Коллеи (Дендро), «Сокровище сада снов» Дори (Электро);
  • новые подземелья: Подземелье воли «Башня презренной гордости», Подземелье мастерства «Башня невежества», Подземелье благословения «Шпиль одинокого просветления» и другие;
  • новые награды и артефакты;
  • новое снаряжение: Охотничья тропа (Стрелковое), Иссушитель (Стрелковое), а также новое кованое оружие;
  • новые элементальные реакции: Катализ, Бутонизация;
  • новое событие «Детская сказка»;
  • новые истории: задание Архонтов Том III. Главы I-II, задание легенд Тигнари;
  • новые враги: Пернатый плесенник, Электро папоротник и другие;
  • новые рецепты, наборы достижений, именные карты, животные и многое другое;
  • различные изменения, улучшения и исправления ошибок.
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