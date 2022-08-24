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34 минуты назад

В Dota 2 вышел глобальный патч 7.32 с новым крипом и предметами

Чемпионат.com

Разработчики Dota 2 выпустили глобальный патч 7.32 перед квалификациями на The International 2022. Обновление изменило баланс персонажей, способностей и предметов.

Для Dota 2 вышел глобальный патч 7.32 с новым крипом и предметами
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теперь на линию каждую минуту будет выходить новый крип — знаменосец, который даёт ауру, восстанавливающую здоровье союзникам. За его убийство золото получат все герои вокруг.

Кроме того, разработчики переработали экономику опыта, а также незначительно изменили ландшафт карты. Например, из Dota 2 исчезнут маленькие лагеря нейтральных крипов. В пул нейтральных предметов были добавлены семь новых вариантов.

В патче также были обновлены отдельные характеристики почти всех героев, некоторые персонажи получили другие бонусы от Aghanim's Scepter и Aghanim's Shard. Последний вышедший персонаж Primal Beast был добавлен в турнирный режим Captains Mode.

Ознакомиться со всеми изменениями патча 7.32 для Dota 2 можно на официальном сайте игры.

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