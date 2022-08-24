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42 минуты назад

Первый геймплей Dead Island 2. Игра жива!

Чемпионат.com

На Opening Night Live представили новый трейлер Dead Island 2 — игры, которую анонсировали восемь лет назад. За разработку отвечает студия Dambuster Games (Homefront: The Revolution).

Видео: первый геймплей Dead Island 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавняя утечка полностью подтвердилась — местом действия остался Лос-Анджелес, границы которого закрыли из-за бушующего вируса. Авторы также показали первый геймплей, в котором можно оценить масштабы игры.

Трейлер

Геймплей

Все шесть главных героев инфицированы, но их организмы адаптировались и даже получили уникальные умения благодаря заражению — они могут «пользоваться силой зомби внутри себя». Среди особенностей отмечают уникальное сочетание экшен-RPG от первого лица с хоррором и чёрной комедией.

Релиз состоится уже 3 февраля на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и на ПК в Epic Games Store.

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