Видео: первый геймплей Dead Island 2

На Opening Night Live представили новый трейлер Dead Island 2 — игры, которую анонсировали восемь лет назад. За разработку отвечает студия Dambuster Games (Homefront: The Revolution).

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Недавняя утечка полностью подтвердилась — местом действия остался Лос-Анджелес, границы которого закрыли из-за бушующего вируса. Авторы также показали первый геймплей, в котором можно оценить масштабы игры.

Все шесть главных героев инфицированы, но их организмы адаптировались и даже получили уникальные умения благодаря заражению — они могут «пользоваться силой зомби внутри себя». Среди особенностей отмечают уникальное сочетание экшен-RPG от первого лица с хоррором и чёрной комедией.