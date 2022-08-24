Создатели The Callisto Protocol рассказали, как мутируют враги

На прошедшей церемонии открытия gamescom 2022 показали три минуты свежего геймплея The Callisto Protocol с жестокой схваткой и водным «аттракционом». Вдобавок к этому геймдиректор Глен Скофилд рассказал о «Мутациях» — механике, которая делает врагов сильнее и опаснее.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ролике можно заметить, как из Биофагов вырываются щупальца — это последствия распространения в теле вируса. Игроки могут попытаться уничтожить вирус, выстрелив по щупальцам в момент их появления — но сделать это нужно быстро.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

В противном случае в теле жертвы запустится ряд жутких мутаций, которые сделают вашего противника более смертоносным и живучим. Столкновение сразу с несколькими мутировавшими Биофагами превратится в настоящее испытание.