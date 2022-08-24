В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Создатели The Callisto Protocol рассказали о том, как мутируют враги

Игромания.руиещё 2

На прошедшей церемонии открытия gamescom 2022 показали три минуты свежего геймплея The Callisto Protocol с жестокой схваткой и водным «аттракционом». Вдобавок к этому геймдиректор Глен Скофилд рассказал о «Мутациях» — механике, которая делает врагов сильнее и опаснее.

Создатели The Callisto Protocol рассказали, как мутируют враги
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ролике можно заметить, как из Биофагов вырываются щупальца — это последствия распространения в теле вируса. Игроки могут попытаться уничтожить вирус, выстрелив по щупальцам в момент их появления — но сделать это нужно быстро.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

В противном случае в теле жертвы запустится ряд жутких мутаций, которые сделают вашего противника более смертоносным и живучим. Столкновение сразу с несколькими мутировавшими Биофагами превратится в настоящее испытание.

The Callisto Protocol выходит 2 декабря для PC, Xbox и PlayStation.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители