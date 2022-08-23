Что покажут на gamescom 2022: Гарри Поттер, Соник, BioShock 4

Главный вопрос — останутся ли сюрпризы…
Сегодня вечером, 23 августа в 21:00 мск, пройдёт церемония открытия gamescom. Это двухчасовая E3 для тех, кто «опоздал на E3». Впрочем, даже подтверждённый список премьер немецкой выставки уже выглядит поинтереснее, чем вся июньская «тусовка».
Точно покажут
Организатор The Game Awards и Summer Game Fest любит громкие премьеры — и часто рассказывает, что именно покажут на мероприятии, при этом оставляя и сюрпризы для зрителей. Но давайте посмотрим, что мы уже точно увидим на церемонии открытия?
Хоть официально Джефф Кили даже не намекал на них, но все эти проекты так или иначе уже утекли, поэтому вероятность их показа именно на церемонии открытия высока как никогда.
Вдобавок не исключаются неожиданные анонсы. К примеру, уже скоро должны показать новую BioShock — 21 октября у серии было 15-летие, поэтому было бы красиво, если бы новую часть анонсировали рядом с такой красивой датой.
Ещё может появиться Хидео Кодзима, о следующей игре которого мы до сих пор ничего не знаем. А он, по слухам, вообще сразу три проекта параллельно делает. Ну и не стоит забывать про новую Silent Hill, которую Konami уже год не может анонсировать. Ещё могут быть анонсы от Ubisoft, THQ Nordic, 505 Games, Microsoft и Bandai Namco.
Встречаемся в 21:00 мск на «Чемпионате», где мы будем вести прямой эфир всего мероприятия!